Собянин: ситуация с ковидом в Москве спокойная

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве спокойная, уровень заболеваемости на самом низком уровне. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Каждая эпидемия имеет свою цикличность, и как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни. Большинство волн [коронавируса] мы пережили, сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии - раз в 70 ниже пиковых значений. Причем мы пережили "омикрон"-[штамм], это мутация ковида, которая очень <...> быстро распространяемая, практически сдерживать ее какими-то специальными методами было невозможно. Тем не менее она провела такую высокую иммунизацию населения и пока отступила. <...> У нас ситуация на сегодня спокойная, поэтому надо спокойно жить, работать", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.
По его словам, эта "очень вирулентная мутация" коронавируса отступила в большинстве стран и "сегодня бушует там, где вообще были закрытые территории".
"Закрытые города, закрытые страны, которые вообще не пережили ковид, которые находились в таком "тепличном состоянии", сегодня переживают "омикрон", который просто пробивает все заслоны", - заключил мэр.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф в среду, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 760 против 378 днем ранее. В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 759 014 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 16 против 19 днем ранее, до 43 190. Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 537, до 2 566 693.