Собянин: ситуация с ковидом в Москве спокойная

"Каждая эпидемия имеет свою цикличность, и как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни. Большинство волн [коронавируса] мы пережили, сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии - раз в 70 ниже пиковых значений. Причем мы пережили "омикрон"-[штамм], это мутация ковида, которая очень <...> быстро распространяемая, практически сдерживать ее какими-то специальными методами было невозможно. Тем не менее она провела такую высокую иммунизацию населения и пока отступила. <...> У нас ситуация на сегодня спокойная, поэтому надо спокойно жить, работать", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.