В Москве появится 30 новых поликлиник

На территории столицы примерно за 3 года планируют возвести 30 новых поликлиник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, правительство Москвы сначала поставило задачу реконструировать 70 поликлиник, которые находились в плохом состоянии. Потом число медучреждений, запланированных к ремонту, увеличили до 140, а затем и до 200.
«Половина амбулаторного здравоохранения Москвы получит новые здания с новым оборудованием, удобные для пациентов и врачей. Это революция в здравоохранении», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».
200 из 400 поликлиник Москвы включены в программу по реконструкции.