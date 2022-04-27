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29 минут назад

В Москве появится 30 новых поликлиник

РИАМОиещё 1

На территории столицы примерно за 3 года планируют возвести 30 новых поликлиник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве появится 30 новых поликлиник
Фото: ТАССТАСС

По словам градоначальника, правительство Москвы сначала поставило задачу реконструировать 70 поликлиник, которые находились в плохом состоянии. Потом число медучреждений, запланированных к ремонту, увеличили до 140, а затем и до 200.

«Половина амбулаторного здравоохранения Москвы получит новые здания с новым оборудованием, удобные для пациентов и врачей. Это революция в здравоохранении», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

200 из 400 поликлиник Москвы включены в программу по реконструкции.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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