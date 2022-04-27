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31 минуту назад

Названы районы с самым дешевым жильем в Москве

Мослентаиещё 1

Самое дешево жилье в Москве нашли аналитики риелторской компании «Азбука жилья» в Южном Бутове и в Капотне. Об этом сообщает РБК.

Названы районы с самым дешевым жильем в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Южном Бутово цена за один квадратный метр в новостройке составила 205,1 тысячи рублей — это минимальный показатель в этом сегменте по городу. На втором месте оказалось Бирюлево Восточное (208,4 тысячи рублей). Тройку лидеров замкнул Молжаниновский район (213,7 тысячи рублей). В пятерке районов с самым дешевым жильем названы также Люблино с показателем в 222,1 тысячи рублей за квадратный метр и Можайский район — 226,2 тысячи рублей.

На вторичном рынке в пределах старой Москвы цены на квартиры оказались ниже всего в Капотне — 214,5 тысячи рублей за квадратный метр, Некрасовке — 228, 2 тысячи рублей и в Бирюлево, где цены варьируются от 228,5 тысячи рублей до 240,3 тысячи рублей. В Южном Бутово один квадратный метр жилья оценивается в 246 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что за месяц квартиры в новостройках в Москве подорожали в среднем на три процента. Активность покупателей при этом сократилась почти в полтора раза.

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