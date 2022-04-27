Пеликанов выпустили на летний пруд в Москве. Видео

«Холодное время года наши пеликаны проводят в павильоне «Бабочки тропиков». Они там строят гнёзда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. Весной, после того, как на пруду сходит лёд, мы выпускаем пеликанов в их летний вольер – просто открываем для них двери, и птицы спускаются по специальному пандусу», – говорится в сообщении к публикации.