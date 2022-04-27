На летний режим работы перевели коммунальную технику Москвы

В соответствии с погодными условиями весь парк городской коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
"Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. В общей сложности будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации", - сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Зимнюю дорожную технику проверили и законсервировали. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и распределители твердых реагентов.