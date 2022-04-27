Росгвардейцы приступили к патрулированию акватории Москвы-реки

Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления по городу Москве приступили к патрулированию в акватории Москвы–реки. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба Росгвардии по городу.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Москве Пресс-служба Росгвардии по Москве

— Перед спуском судна на водоем мы проверяем электрооборудование, радиостанции, в том числе речного диапазона, и ходовые огни с фара–искателями. Затем необходимо удостовериться в работоспособности силовых установок и судовых систем, — рассказал заместитель командира моторизованной роты.

На ежегодной основе перед началом навигации росгвардейцы проводят комплекс мероприятий, связанный с зачисткой подводных частей корпусов, грунтовкой и покраской катеров. Также проверяется уровень масла в двигателях и коробках передач, отсутствие протечек и герметичность топливных проводов, говорится в релизе.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии летней навигации на Москве-реке. В новом сезоне на вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России.