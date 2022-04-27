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19 минут назад

Росгвардейцы приступили к патрулированию акватории Москвы-реки

Вечерняя Москва

Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления по городу Москве приступили к патрулированию в акватории Москвы–реки. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба Росгвардии по городу.

Росгвардейцы приступили к патрулированию акватории Москвы-реки
Фото: Пресс-служба Росгвардии по МосквеПресс-служба Росгвардии по Москве

— Перед спуском судна на водоем мы проверяем электрооборудование, радиостанции, в том числе речного диапазона, и ходовые огни с фара–искателями. Затем необходимо удостовериться в работоспособности силовых установок и судовых систем, — рассказал заместитель командира моторизованной роты.

На ежегодной основе перед началом навигации росгвардейцы проводят комплекс мероприятий, связанный с зачисткой подводных частей корпусов, грунтовкой и покраской катеров. Также проверяется уровень масла в двигателях и коробках передач, отсутствие протечек и герметичность топливных проводов, говорится в релизе.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии летней навигации на Москве-реке. В новом сезоне на вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России.

Также стало известно, что в столице запустят регулярные водные маршруты в этом году. В новом сезоне планируется внедрить удобное расписание и создать девять маршрутов для экскурсионно-прогулочного флота. При этом будет запущен регулярный электрический транспорт.

Сергей Собянин,Росгвардия,
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