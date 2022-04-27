Москвичам рассказали о погоде на первомайские праздники

В Москве на первомайские праздники будет прохладная погода, днем температура воздуха ожидается до плюс 10-12 градусов. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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«В выходные дни будет довольно прохладная погода. Температура 30 числа и 1 мая в ночные часы в Москве порядка 0 - плюс 2 градусов. В пониженных местах рельефа, например, в районе Бутово, температура будет понижаться до минус 1 градуса», - рассказала Позднякова.

Днем 30 апреля воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, 1 мая в столице ожидается плюс 10-12 градусов. В эти дни существенных осадков не ожидается. 2 и 3 мая характер погоды будет меняться, станет более облачно. В дневные часы не исключен местами небольшой дождь. Ночью ожидается до плюс 2-7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов. По области будет плюс 10-15 градусов. В целом, в праздничные дни температура будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

«То есть назвать теплым начало мая пока не представляется возможным. Будем надеяться, что потом погода поправится к третьей декаде месяца», - сказала специалист.