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49 минут назад

Москвичам рассказали о погоде на первомайские праздники

Елена Прошина

В Москве на первомайские праздники будет прохладная погода, днем температура воздуха ожидается до плюс 10-12 градусов. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Москвичам рассказали о погоде на первомайские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В выходные дни будет довольно прохладная погода. Температура 30 числа и 1 мая в ночные часы в Москве порядка 0 - плюс 2 градусов. В пониженных местах рельефа, например, в районе Бутово, температура будет понижаться до минус 1 градуса», - рассказала Позднякова.

Днем 30 апреля воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, 1 мая в столице ожидается плюс 10-12 градусов. В эти дни существенных осадков не ожидается. 2 и 3 мая характер погоды будет меняться, станет более облачно. В дневные часы не исключен местами небольшой дождь. Ночью ожидается до плюс 2-7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов. По области будет плюс 10-15 градусов. В целом, в праздничные дни температура будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

«То есть назвать теплым начало мая пока не представляется возможным. Будем надеяться, что потом погода поправится к третьей декаде месяца», - сказала специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на первомайские праздники в Москве будет относительно солнечная, сухая и прохладная погода с температурой не выше плюс 13 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем – плюс 11-13. Ветер северный, 1-6 метров в секунду.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,
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