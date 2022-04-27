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1 час назад

В Щукинский парк в Москве вернут беседки в историческом стиле

Газета.Ruиещё 8

В Щукинский парк в Москве вернутся беседки в историческом стиле. Для парка разработана линейка уникальных малых архитектурных форм. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

В Щукинский парк вернут беседки в историческом стиле
Фото: mos.rumos.ru

По его словам, за основу взяли фотографии беседок, которые стояли здесь в середине прошлого века. Работы проведут в рамках мероприятий по реабилитации парка и Всехсвятской рощи.

«Беседки установят в основной части парка в районе ул. Маршала Василевского. Они будут выполнены в форме восьмигранника, а их высота составит почти 4 м. Учитывая особенность территории парка, в качестве материала для их изготовления используют дерево. Для защиты каждый элемент беседки покроют атмосферостойкой белой краской, такой цвет был у исторических беседок, при этом сохранится текстура натурального дерева. Таким образом они будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка», — сказал Мельников.

Возле основных входов в Щукинский парк установят киоски для продажи еды и напитков.

«Также на основных пешеходных путях появятся новые информационные стенды, которые расскажут о уникальной природе парка и помогут сориентироваться посетителям», — добавил Мельников.

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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