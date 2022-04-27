В Щукинский парк вернут беседки в историческом стиле

«Беседки установят в основной части парка в районе ул. Маршала Василевского. Они будут выполнены в форме восьмигранника, а их высота составит почти 4 м. Учитывая особенность территории парка, в качестве материала для их изготовления используют дерево. Для защиты каждый элемент беседки покроют атмосферостойкой белой краской, такой цвет был у исторических беседок, при этом сохранится текстура натурального дерева. Таким образом они будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка», — сказал Мельников.