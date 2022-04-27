В Щукинский парк вернут беседки в историческом стиле

В Щукинский парк в Москве вернутся беседки в историческом стиле. Для парка разработана линейка уникальных малых архитектурных форм. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
По его словам, за основу взяли фотографии беседок, которые стояли здесь в середине прошлого века. Работы проведут в рамках мероприятий по реабилитации парка и Всехсвятской рощи.
«Беседки установят в основной части парка в районе ул. Маршала Василевского. Они будут выполнены в форме восьмигранника, а их высота составит почти 4 м. Учитывая особенность территории парка, в качестве материала для их изготовления используют дерево. Для защиты каждый элемент беседки покроют атмосферостойкой белой краской, такой цвет был у исторических беседок, при этом сохранится текстура натурального дерева. Таким образом они будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка», — сказал Мельников.
Возле основных входов в Щукинский парк установят киоски для продажи еды и напитков.
«Также на основных пешеходных путях появятся новые информационные стенды, которые расскажут о уникальной природе парка и помогут сориентироваться посетителям», — добавил Мельников.