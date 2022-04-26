В центре Москвы появились зарядные станции для электромобилей

"В рамках проекта "Энергия Москвы" мы продолжаем устанавливать зарядные станции для электромобилей нового формата. Сегодня бесплатно зарядить электромобиль можно уже на 93 зарядных стациях. Электрозарядные станции на "Киевской" расположены рядом с крупным торговым центром "Европейский" и торгово-гостиничным комплексом "Киевский", что позволяет оставить автомобиль на быстрой или медленной зарядке, не отрываясь от дел", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.