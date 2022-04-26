В центре Москвы появились зарядные станции для электромобилей

Зарядные станции для электромобилей установили рядом с торговым центром "Европейский" и торгово-гостиничным комплексом "Киевский" в Москве. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В рамках проекта "Энергия Москвы" мы продолжаем устанавливать зарядные станции для электромобилей нового формата. Сегодня бесплатно зарядить электромобиль можно уже на 93 зарядных стациях. Электрозарядные станции на "Киевской" расположены рядом с крупным торговым центром "Европейский" и торгово-гостиничным комплексом "Киевский", что позволяет оставить автомобиль на быстрой или медленной зарядке, не отрываясь от дел", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
В публикации уточняется, что три быстрые электрозарядные станции появились у причала на пл. Европы, еще четыре станции медленной зарядки установили на пл. Киевского вокзала.