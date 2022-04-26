В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Зарядные станции для электромобилей появились рядом с ТЦ "Европейский" в Москве

ТАСС

Зарядные станции для электромобилей установили рядом с торговым центром "Европейский" и торгово-гостиничным комплексом "Киевский" в Москве. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В центре Москвы появились зарядные станции для электромобилей
Фото: ТАССТАСС

"В рамках проекта "Энергия Москвы" мы продолжаем устанавливать зарядные станции для электромобилей нового формата. Сегодня бесплатно зарядить электромобиль можно уже на 93 зарядных стациях. Электрозарядные станции на "Киевской" расположены рядом с крупным торговым центром "Европейский" и торгово-гостиничным комплексом "Киевский", что позволяет оставить автомобиль на быстрой или медленной зарядке, не отрываясь от дел", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

В публикации уточняется, что три быстрые электрозарядные станции появились у причала на пл. Европы, еще четыре станции медленной зарядки установили на пл. Киевского вокзала.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители