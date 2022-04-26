В Москве стартовал ремонт дорог

В столице приступили к ремонту магистралей, улиц, дворовых территорий и проездов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовительным работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать свыше 23 млн кв. м асфальтовых покрытий, работы уже начались на МКАД и Третьем транспортном кольце», - сказал заммэра.
Ремонт дорог в городе проводится ежегодно, напомнил он.
«В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения, разрушению полотна способствуют интенсивный трафик и резкие перепады температуры. Для удобства водителей ремонт будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения», - уточнил Бирюков.