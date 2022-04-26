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33 минуты назад

Ремонт дорог стартовал в Москве с приходом тепла

Агентство «Москва»иещё 3

В столице приступили к ремонту магистралей, улиц, дворовых территорий и проездов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве стартовал ремонт дорог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовительным работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать свыше 23 млн кв. м асфальтовых покрытий, работы уже начались на МКАД и Третьем транспортном кольце», - сказал заммэра.

Ремонт дорог в городе проводится ежегодно, напомнил он.

«В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения, разрушению полотна способствуют интенсивный трафик и резкие перепады температуры. Для удобства водителей ремонт будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения», - уточнил Бирюков.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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