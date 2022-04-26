В Москве стартовал ремонт дорог

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовительным работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать свыше 23 млн кв. м асфальтовых покрытий, работы уже начались на МКАД и Третьем транспортном кольце», - сказал заммэра.