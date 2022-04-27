Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Фото: РИА Новости РИА Новости

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что каждый год плановые отключения горячей воды осуществляются после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. По словам заместителя мэра, эта мера нужна для качественного проведения гидравлических и температурных работ, благодаря которым удается выявлять вероятные ненадежные участки тепловых сетей. Профилактические мероприятия собираются завершить до 1 сентября.

Видео дня

"Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", – пояснил Бирюков.

В свою очередь, замруководителя департамента информационных технологий Борис Фролов сообщил, что сервис начинает функционировать каждый год за несколько недель до планового отключения горячей воды, чтобы горожане могли уточнить актуальный график.

"Достаточно ввести адрес дома, и на экране отобразятся даты и период отсутствия горячей воды. За минувшие четыре года такой возможностью воспользовались более 6,3 миллиона москвичей, из них свыше 1,8 миллиона человек – в прошлом году", – пояснил Фролов.

Отмечается, что пользователи mos.ru также могут подписаться на уведомления: они напомнят о предстоящем отключении воды. Это можно сделать в личном кабинете в разделе "Настройка подписок". Там следует выбрать "ЖКУ" и в строке "Отключение горячей воды" выделить желаемый способ информирования – электронное письмо или пуш-уведомление.

Узнать график отключения горячей воды можно и в городских мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Жители также могут обратиться к голосовому помощнику единой справочной службы правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77.

Информацию можно получить и на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону: +7 495 539-25-25. Для этого необходимо назвать код плательщика и номер квартиры. После этого робот сообщит даты.