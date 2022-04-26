Более 9 тыс. остановок подготовили в Москве к лету

"Ежегодно к лету мы приводим в порядок всю нашу инфраструктуру. Уже сейчас более девяти тысяч остановок помыты и покрашены, все они будут готовы к началу мая, чтобы пассажиры могли с комфортом ожидать транспорт", – приводятся слова Ликсутова в сообщении Дептранса в телеграм-канале.