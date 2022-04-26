Появилось видео пешей тренировки парада Победы в Москве

В центре Москвы прошла пешая тренировка парада Победы без участия военной техники. Соответствующее видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны во время подготовки к предстоящему 9 мая торжественному мероприятию, посвященному 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, изучали предполагаемый маршрут движения техники.