Появилось видео пешей тренировки парада Победы в Москве

В центре Москвы прошла пешая тренировка парада Победы без участия военной техники. Соответствующее видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
Механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны во время подготовки к предстоящему 9 мая торжественному мероприятию, посвященному 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, изучали предполагаемый маршрут движения техники.
Ночные репетиции парада Победы запланированы на 28 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.