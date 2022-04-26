Архитектурный ансамбль XIX века в Замоскворечье отреставрируют

Специалисты в Москве планируют отреставрировать объект культурного наследия, построенный в конце XVIII - начале XIX вв. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

Фото: Ю. Иванко/mos.ru Ю. Иванко/mos.ru

"На сайте единой информационной системы в сфере закупок провели открытый конкурс по сохранению фасадов и кровли объекта культурного наследия регионального значения - построенного в конце XVIII - начале XIX вв. жилого дома с лавками. <…> Здание расположено по адресу: улица Пятницкая, дом 2/38, строение 1-2. Оно представляет собой ансамбль из двух купеческих домов с торговыми лавками", - говорится в сообщении.

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Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в рамках договора запланирована реставрация лицевых фасадов и кровли, выполнить которые необходимо в соответствии с требованиями по сохранению исторического облика зданий и проектом реставрации. В прошлом году состоялся 41 конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ различных объектов. Процесс будет разбит на несколько блоков. Они включают реставрацию фасадов и крыши, расчистку чердачных помещений и обработку поверхностей.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов добавил, что реставрация объектов культурного наследия - это важная часть работы по сохранению исторических зданий в столице. Купеческие дома с лавками на Пятницкой улице приведут в порядок. Специалисты укрепят кладку, восстановят отделку, оконные и дверные проемы, воссоздадут утраченные декоративные элементы главного фасада. Ансамбль находится под охраной государства, поэтому все работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия.

"При восстановлении крыши потребуется отремонтировать стропильную конструкцию, провести антисептическую обработку всех деревянных поверхностей, установить водоотвод и систему антиобледенения, привести в порядок печные трубы. Также в здании будут восстановлены оконные и дверные проемы, смонтировано архитектурное освещение. Все работы должны быть завершены в течение 250 дней с момента заключения договора", - перечисляется в материале.