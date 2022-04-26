В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
37 минут назад

Мост через реку Десну в Москве готов на 50%

РИА Недвижимостьиещё 6

Мост через реку Десну на строящейся столичной трассе Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево готов наполовину, протяженность сооружения составит 182 метра, сообщается на сайте мэра Москвы.

Мост через реку Десну в Москве готов на 50%
Фото: Пресс-служба стройкомплекса МосквыПресс-служба стройкомплекса Москвы

"В Новой Москве продолжается строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево протяженностью 11,9 километра. Она включает в себя три искусственных сооружения. Одно из них — мост через реку Десну протяженностью 182 метра. Он готов на 50 процентов. Возведены все опоры и часть пролетов, большая часть подпорных стенок", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Видео дня

Отмечается, что также на 90% готова эстакада вдоль хода Варшавского шоссе длиной 300 метров. Там установлено 10 железобетонных опор, четыре пролета, ограждение, смонтированы подпорные стенки. Уточняется, что на дороге полностью уложено земляное полотно, на 60% готово дорожное покрытие.

"Осталось провести работы по укладке верхнего слоя асфальта и нанесению разметки, которые будут выполняться накануне ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, на 80 процентов завершено строительство путепровода через железнодорожные пути Курского направления протяженностью 300 метров: установлены опоры, выполнена надвижка всех пролетных строений, укреплены откосы, смонтированы подпорные стенки и инженерные коммуникации", — добавил Бочкарев.

Подчеркивается, что дорога позволит соединить Калужское и Варшавское шоссе, создаст прямое сообщение между Троицком и Щербинкой, улучшит транспортную доступность деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, городского округа Щербинка, прилегающих СНТ и жилой застройки поселений Десеновского и Рязановского. Также трасса обеспечит доступность остановочных пунктов МЦД-2, прежде всего, транспортно-пересадочного узла "Остафьево", сформирует транзитное сообщение между западной и восточной частями Щербинки и разгрузит действующий путепровод в северной части города. Всего в ближайшие три года в ТиНАО планируют построить около 100 километров автодорог.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители