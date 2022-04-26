Мост через реку Десну в Москве готов на 50%

"В Новой Москве продолжается строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево протяженностью 11,9 километра. Она включает в себя три искусственных сооружения. Одно из них — мост через реку Десну протяженностью 182 метра. Он готов на 50 процентов. Возведены все опоры и часть пролетов, большая часть подпорных стенок", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева .

Отмечается, что также на 90% готова эстакада вдоль хода Варшавского шоссе длиной 300 метров. Там установлено 10 железобетонных опор, четыре пролета, ограждение, смонтированы подпорные стенки. Уточняется, что на дороге полностью уложено земляное полотно, на 60% готово дорожное покрытие.

"Осталось провести работы по укладке верхнего слоя асфальта и нанесению разметки, которые будут выполняться накануне ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, на 80 процентов завершено строительство путепровода через железнодорожные пути Курского направления протяженностью 300 метров: установлены опоры, выполнена надвижка всех пролетных строений, укреплены откосы, смонтированы подпорные стенки и инженерные коммуникации", — добавил Бочкарев.

Подчеркивается, что дорога позволит соединить Калужское и Варшавское шоссе, создаст прямое сообщение между Троицком и Щербинкой, улучшит транспортную доступность деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, городского округа Щербинка, прилегающих СНТ и жилой застройки поселений Десеновского и Рязановского. Также трасса обеспечит доступность остановочных пунктов МЦД-2, прежде всего, транспортно-пересадочного узла "Остафьево", сформирует транзитное сообщение между западной и восточной частями Щербинки и разгрузит действующий путепровод в северной части города. Всего в ближайшие три года в ТиНАО планируют построить около 100 километров автодорог.