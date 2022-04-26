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1 час назад

Раскрыта история владельцев старинного доходного дома в Москве

Мослента

Историю владельцев дома на Покровке, 11, где прошло его детство, раскрыл «Мосленте» журналист и писатель Александр Цыганов. В 1960-е годы он жил там в коммунальной квартире.

Раскрыта история владельцев старинного доходного дома в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старинное здание на Чистых прудах было построено в качестве доходного дома в 1909 году. Первым его владельцем был заслуженный профессор Московского Университета, механик и математик Федор Алексеевич Слудский. После его смерти наследником доходного дома стал геолог Александр Слудский. В 1917 году он уехал в Крым, где основал научную станцию Карадаг.

Выжив во время красного террора на Крымском полуострове, Слудский вернулся в Москву в 1922 году. Тогда он обнаружил, что дом конфискован, а семья переселена. Бывшую квартиру геолога занял партийный пропагандист Берг.

«Можно себе представить, что испытал человек, вернувшийся в родной дом, и узнавший, что в его квартире живет партийный функционер. Говорят, он потом не раз говорил о том, как жалеет о потерянной библиотеке, лабораторных принадлежностях и рукописях...» — рассказал Цыганов.

Ранее историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин рассказал о тайнах еще одного исторического здания — гостиницы «Советской» на Ленинградском проспекте.

Новости Москвы,Денис Ромодин,МГУ,
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