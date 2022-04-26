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54 минуты назад

Известный блогер назвал главный минус Москвы

Мослента

Боец MMA и известный блогер Саша Стоун рассказал «Москвич Mag», чего ему больше всего не хватает в жизни в Москве.

Известный блогер назвал главный минус Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в столице его устраивает все, но есть один минус — отсутствие моря или океана прямо в городе. Молодой человек заявил, что был бы счастлив, если бы здесь была не Москва-река, а залив какого-нибудь океана.

«Можно было бы вообще не уезжать, и тогда только б работал и купался в океане. Было бы замечательно», — сказал он.

Стоун рассказал, что сам родился в подмосковном городе Одинцово, но сейчас переехал жить в столицу — город возможностей и лучшее место для самореализации и осуществления его мечты.

По словам бойца, он все время наблюдает за развитием столицы и ему нравится, как Москва растет, как меняется ее стиль.

«Большой поток новых людей — это новые знакомства, новые возможности. Много талантов, которые ты можешь взять к себе или делать какие-то свои проекты. В целом Москва все краше и краше», — сказал он.

Ранее шеф-повар известного мишленовского ресторана White Rabbit Владимир Мухин сравнил Москву и другие мировые столицы.

Новости Москвы,Владимир Мухин,
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