Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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«Наш фестиваль не заканчивается. 30 числа (апреля - прим. Агентства «Москва») мы переходим плавно в фестиваль «Московская весна». Это фестиваль, посвященный Дню Победы, мероприятиям, связанным с нашей историей. Это военные песни, военная тематика. И, конечно, встреча по-настоящему весны в городе. Так что всех приглашаю», - сказал Собянин.

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Он отметил, что фестиваль «Пасхальный дар» проходит на более чем 20 площадках города, и одно из его ключевых направлений - это благотворительность.

«В Москве с благословения патриарха мы вновь открываем пасхальный фестиваль, который проходит в Москве уже седьмой раз. На два года мы прерывались. Сегодня пандемия отступила, и мы снова открылись. Театрализованные представления, концерты, мастер-классы. Много благотворительных фондов, которые участвуют в этом мероприятии. Вообще сам фестиваль носит такой благотворительный оттенок. Москвичи с удовольствием покупают сувениры, участвуют сами в благотворительной деятельности, которая идет на помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации», - добавил мэр.

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил Собянина за работу в качестве мэра, отметив, что за это время столица претерпела важные положительные изменения. Также он высоко оценил площадку, где проходит фестиваль.

«Такое пространство здесь возникло: уютное, красивое. Меняется Москва, меняется жизнь москвичей, и очень важно, чтобы это материальное развитие, которое, несомненно, присутствует, и которое является важным измерением человеческой жизни, чтобы оно сопровождалось и духовным, и интеллектуальным развитием», - добавил патриарх.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, фестиваль «Московская весна» будет продолжаться все майские праздники, а фестиваль «Пасхальный дар» завершится 28 апреля. На нынешнем пасхальном фестивале гости могут принять участие в творческих и инклюзивных мастер-классах, уроках добра и милосердия, посмотреться выступления артистов, выставки, театральные постановки, интерактивные викторины, послушать лекции. Всего в программе фестиваля 1 тыс. 80 мастер-классов, 150 часов сценических программ и более 40 спортивных мероприятий.

Каждый гость фестиваля может стать благотворителем и помочь людям с серьезными заболеваниями или особенностями здоровья, одиноким пожилым горожанам и другим москвичам, нуждающимся в помощи.

Пожертвование можно сделать, купив что-то в мини-маркетах фестиваля. Желающие могут стать участниками акции «Пасхальное дерево добра» - исполнить желания людей, которым нужна поддержка и внимание. Для этого нужно взять из корзинки, находящейся рядом с деревом, контейнер.

Площадка для фестиваля на Тверской площади была обновлена. Теперь она оформлена в европейском стиле и занимает 3,4 тыс. кв. м, включая территорию вокруг фонтана «Центральный». На площадке размещено 14 торговых павильонов, три точки общественного питания, бесплатная карусель и два павильона для проведения мастер-классов.