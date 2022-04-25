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17 минут назад

В Москве началась подготовка к завершению отопительного сезона

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В Москве начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Началась подготовка к завершению отопительного сезона
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Владимир НовиковПортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По его словам, решение об окончании отопительного сезона принимается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.

"В настоящее время проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях", – сказал Бирюков.

От отопления отключат свыше 74 тысяч зданий, среди которых – более 34 тысяч жилых домов. Сначала подачу тепла отключат в промышленных и административных объектах, а после – в жилых домах, школах, детсадах и больницах. После этого тепловые сети начнут готовить к следующему осенне-зимнему периоду.

"До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 17 тысячах километров тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", – подчеркнул Бирюков.

Ранее Минстрой подготовил проект постановления о переходе к 2024 году российских регионов на оплату тепла только в отопительный сезон. Исключение касается только Москвы. При этом для города могут устанавливаться особенности определения способа и порядка оплаты указанной коммунальной услуги.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Госстрой России,
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