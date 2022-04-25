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1 час назад

Самую красивую станцию БКЛ в Москве показали на видео

Александр Кузьмин

Станция «Мичуринский проспект» названа самой красивой из открытых в 2021 году станций Большой кольцевой линии московского метро.

В проекте «Активный гражданин» она получила большее количество голосов: ее выбрали 19% принявших участие в голосовании москвичей. Второе место заняла «Новаторская», получив 15%, а третье – «Аминьевская». Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Пассажиропоток открытой в декабре прошлого года станции «Мичуринский проспект» составляет 400 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик – примерно 23 тысячи человек в час.

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