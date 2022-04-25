Самую красивую станцию БКЛ в Москве показали на видео

Станция «Мичуринский проспект» названа самой красивой из открытых в 2021 году станций Большой кольцевой линии московского метро.
В проекте «Активный гражданин» она получила большее количество голосов: ее выбрали 19% принявших участие в голосовании москвичей. Второе место заняла «Новаторская», получив 15%, а третье – «Аминьевская». Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
Пассажиропоток открытой в декабре прошлого года станции «Мичуринский проспект» составляет 400 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик – примерно 23 тысячи человек в час.