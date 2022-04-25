В храмах Москвы пройдут пасхальные мероприятия

"В этом году Пасхальный фестиваль станет не только продолжением доброй традиции празднования Пасхи, но и символом возвращения к полноценной жизни, по которой так истосковались москвичи за последние два года. Очень важно, что благодаря усилиям Департамента культуры города Москвы и Высоко-Петровского монастыря в день Светлого Христова Воскресения взрослые и дети могут собраться вместе, чтобы своим творчеством прославить Воскресшего Спасителя. Символом нашего фестиваля является пасхальное яйцо, которое напоминает нам о победе Христа над смертью, об обновлении жизни. Учитывая исторический момент, который переживает наша страна, мы воспринимаем фестиваль как символ мирной жизни, который показывает, что нужно ценить каждый минуту, проведенную в кругу семьи и друзей, под мирным небом, на родной земле. В этот день будем помнить и о тех, благодаря кому мы можем наслаждаться сегодняшним праздником. Пусть празднование Пасхи объединяет всех людей, разделяющих те ценности, на основе которых столетиями созидалась Россия", - сообщил наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря, председатель Синодального миссионерского отдела, епископ Евфимий Луховицкий.