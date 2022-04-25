В храмах Москвы пройдут пасхальные мероприятия

С 24 апреля по 1 мая на семи площадках, находящихся на территории московских храмов, будут организованы праздничные концерты, тематические мастер-классы, а также главное действо праздника - роспись ростовых пасхальных яиц. Ежегодно праздничную программу (0+) в честь Воскресения Христова организовывают департамент культуры города Москвы, Московская епархия Русской Православной Церкви и Московская дирекция массовых мероприятий (ГАУК МДММ).
Уникальность концертных программ у храмов заключается в соединении старинных традиций празднования Пасхи, духовных песнопений и гимнов, с современными музыкальными течениями и предпочтениями аудитории, сообщают организаторы.
Традиционно в конкурсе росписи пасхальных яиц принимают участие команды воспитанников учреждений дополнительного образования, домов культуры, культурных центров, а также 100 учеников из 20 московских художественных школ и школ искусств Департамента культуры города Москвы и все желающие.
"В этом году Пасхальный фестиваль станет не только продолжением доброй традиции празднования Пасхи, но и символом возвращения к полноценной жизни, по которой так истосковались москвичи за последние два года. Очень важно, что благодаря усилиям Департамента культуры города Москвы и Высоко-Петровского монастыря в день Светлого Христова Воскресения взрослые и дети могут собраться вместе, чтобы своим творчеством прославить Воскресшего Спасителя. Символом нашего фестиваля является пасхальное яйцо, которое напоминает нам о победе Христа над смертью, об обновлении жизни. Учитывая исторический момент, который переживает наша страна, мы воспринимаем фестиваль как символ мирной жизни, который показывает, что нужно ценить каждый минуту, проведенную в кругу семьи и друзей, под мирным небом, на родной земле. В этот день будем помнить и о тех, благодаря кому мы можем наслаждаться сегодняшним праздником. Пусть празднование Пасхи объединяет всех людей, разделяющих те ценности, на основе которых столетиями созидалась Россия", - сообщил наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря, председатель Синодального миссионерского отдела, епископ Евфимий Луховицкий.
Торжественное открытие праздника состоялось 24 апреля на ул. Петровка, где прошло пасхальное гуляние: конкурс росписи двухметровых моделей пасхальных яиц; концерт колокольного звона; выставки; реконструкции и мастер-классы народных промыслов (кузнечное и гончарное дело, чеканка); обучение гостей фестиваля игре на народных инструментах; экскурсии по Высоко-Петровскому монастырю и Белому городу; музыкальный концерт фольклорных народных музыкальных коллективов; различные творческие конкурсы.
В 2022 году особый колорит фестивалю придают торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого, сообщиют организаторы. Старт фестивалю будет дан у стен Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря, с которым были неразрывно связаны юные годы будущего императора Петра I.
Вход на мероприятия свободный.
Предварительные даты мероприятий в храмах-участниках празднования Пасхи
24 апреля, 10:00-19:00 - Высоко-Петровский ставропигиальный монастырь (ул. Петровка 28\2);
26 апреля, 11:00-14:00 - Богоявленский Кафедральный собор в Елохово (ул. Спартаковская, д.15);
29 апреля, 12:30-15:30 - Храм Иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыно у Третьего кавалерского корпуса (Дольская ул., д. 1, стр.3);
30 апреля, 12:00-15:00 - Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево (ул. Богданова, д. 21);
1 мая, 13:00 - 16:00 - Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле (Ходынский бульвар, д.6, стр. 1).
1 мая, 11:30-14:30 - Храм Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Ордынке (ул. Б. Ордынка, д.20).
1 мая, 12:30-15:30 - Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке (Брюсов пер., д.15/2).