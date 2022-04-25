На 1 Мая в Москве ожидается относительно солнечная, сухая и прохладная погода с температурой не выше +13 градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По предварительный данным, на Первомай синоптическая карта Центральной России будет представлена скандинавским антициклоном. По этой причине, отметил синоптик, москвичей ждет солнечная и сухая погода с температурным фоном на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

«Температура воздуха ночью в столице около нуля, по области от -2 до +3 градусов, днем в Москве +11…13, в Подмосковье +9…14. Ветер северной четверти, до 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба», — рассказал Тишковец.