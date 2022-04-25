В Москве установили бесконтактные светофоры

На нескольких перекрестках в Москве установили светофоры с бесконтактными кнопками, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.
Как отмечают в Центре организации дорожного движения, бесконтактный способ переключения сигналов станет удобнее для пешеходов. Теперь можно не нажимать на кнопку, а просто поднести к ней руку. Такие светофоры установлены по адресам:
- Бережковская наб. д.22, 24
- Лесная ул. - 2-й Лесной пер.
- Георгиевский проспект, Летчицы Тарасовой улица
- ул. Косыгина, д.9
- Зеленоград, Центральный проспект, к.128,241
"Это полностью отечественная разработка, - отметил заммэра Максим Ликсутов. - После тестирования будем думать о дальнейшем распространении проекта".