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1 час назад

В Москве установили бесконтактные светофоры

Российская Газетаиещё 2

На нескольких перекрестках в Москве установили светофоры с бесконтактными кнопками, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

В Москве установили бесконтактные светофоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают в Центре организации дорожного движения, бесконтактный способ переключения сигналов станет удобнее для пешеходов. Теперь можно не нажимать на кнопку, а просто поднести к ней руку. Такие светофоры установлены по адресам:

- Бережковская наб. д.22, 24

- Лесная ул. - 2-й Лесной пер.

- Георгиевский проспект, Летчицы Тарасовой улица

- ул. Косыгина, д.9

- Зеленоград, Центральный проспект, к.128,241

"Это полностью отечественная разработка, - отметил заммэра Максим Ликсутов. - После тестирования будем думать о дальнейшем распространении проекта".

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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