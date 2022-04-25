В Московском зоопарке вылупились птенцы редких бакланов. Видео

В Московском зоопарке вылупились птенцы редких больших бакланов. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте», где размещено соответствующее видео.
«Два птенца появились на свет в начале апреля. Но потомство бакланов отличается хорошим аппетитом и вследствие этого быстрым ростом. Птенцы всё время криком просят еду у родителей, которые кормят их полупереваренной рыбой. Через недельку-две они начнут выбираться из гнезда и уже питаться самостоятельно», – говорится в публикации.
Уточняется, что бакланы растут достаточно быстро, к двум месяцам они смогут достичь размеров своих родителей.