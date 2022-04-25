В Московском зоопарке вылупились птенцы редких бакланов. Видео

«Два птенца появились на свет в начале апреля. Но потомство бакланов отличается хорошим аппетитом и вследствие этого быстрым ростом. Птенцы всё время криком просят еду у родителей, которые кормят их полупереваренной рыбой. Через недельку-две они начнут выбираться из гнезда и уже питаться самостоятельно», – говорится в публикации.