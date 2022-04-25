Разбивший створки турникета в метро москвич попал на видео

В Москве пассажир метро разбил стеклянные створки турникета. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео из столичной подземки.

На кадрах видно, как молодой человек приближается к установленному на входе на станцию турникету и, вместо того чтобы приложить «Тройку» или карту, ногой разбивает стеклянные элементы преграждающей конструкции.