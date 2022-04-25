Разбивший створки турникета в метро москвич попал на видео

В Москве пассажир метро разбил стеклянные створки турникета. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео из столичной подземки.
На кадрах видно, как молодой человек приближается к установленному на входе на станцию турникету и, вместо того чтобы приложить «Тройку» или карту, ногой разбивает стеклянные элементы преграждающей конструкции.
На какой именно станции метрополитена произошел данный инцидент, не уточняется. Однако запись с камеры видеонаблюдения поможет правоохранителям установить все обстоятельства случившегося.