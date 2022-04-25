Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса

«Начиная с марта мы разработали десятки мер по оказанию помощи различным секторам экономики города, оказавшимся под санкционным давлением. Главная задача сегодня - с одной стороны, обеспечить их полноценную реализацию. А с другой - продолжать тонкую настройку системы поддержки бизнеса и москвичей. Несколько важных решений было принято на прошлой неделе», - говорится в сообщении.