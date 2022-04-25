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28 минут назад

Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса

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Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса.

Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса
Фото: ТАССТАСС

«Начиная с марта мы разработали десятки мер по оказанию помощи различным секторам экономики города, оказавшимся под санкционным давлением. Главная задача сегодня - с одной стороны, обеспечить их полноценную реализацию. А с другой - продолжать тонкую настройку системы поддержки бизнеса и москвичей. Несколько важных решений было принято на прошлой неделе», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в ближайшие дни планируется принять решение по поддержке владельцев аттракционов и других объектов отдыха, работающих в городских парках.

«Кроме того, поможем ищущим работу гражданам с оплатой обучения новой специальности», - подчеркнул он.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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