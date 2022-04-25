На Красной площади пройдет ночная репетиция парада Победы

Ночная репетиция парада Победы состоится на Красной площади в 21:00 25 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.

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В репетиции примут участие механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны без участия техники. Они проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.

На время проведения мероприятия перекроют ряд улиц в центре столицы. Среди планируемых перекрытий – улица Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и другие. Ограничения начнут действовать в 21:00 и продлятся до окончания мероприятия.

Также из-за подготовки к параду Победы изменятся маршруты ряда автобусов. Речь идет о маршрутах м1, м2, м3, м6, м7 и м9. Кроме того, по укороченным маршрутам будут ходить автобусы е10, е30, м40, а также с344. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном или другими маршрутами.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закрылся для посетителей по 16 мая из-за подготовки к мероприятиям, посвященным празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также их проведения.