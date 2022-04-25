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1 час назад

Аэропорт Внуково ввел режим простоя

Газета.Ruиещё 2

Московский аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Аэропорт Внуково ввел режим простоя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что для части сотрудников предлагает режим неполного рабочего времени. По информации издания, некоторые работники уже работают три или четыре дня в неделю вместо пяти. 30% всего штата авиагавани получили предписание о последующем сокращении.

При этом источник издания заявил, что пока решение о сокращении не принималось руководством. Такие меры предприняты на фоне кризиса в авиаотрасли из-за санкций Запада. Пассажиропоток в аэропорту снизился в марте 2022 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За месяц во Внуково обслужили всего около 990 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту прибыл в московский аэропорт "Внуково". Благодатный огонь доставили в московский аэропорт спецрейсом, откуда в течение пасхальной службы лампады с огнем привезут в 15 храмов Москвы и 5 храмов ближайшего Подмосковья.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,
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