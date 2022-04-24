Москвичей предупредили о резких переменах погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что следующая неделя в столице начнется с погоды, скорее характерной для конца мая. Воздух будет прогреваться до 18-19 градусов. В среду резко похолодает, температура понизится до 5-10 градусов. Конец апреля будет холодным. Об этом пишет ТАСС.

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«В понедельник совсем теплая погода -17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем - 16-18 градусов», - отметил Вильфанд.

В среду, 27 апреля, в Москве погода существенно ухудшится. Температура будет 5-6 градусов тепла ночью, 10-12 градусов днем.

«То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», - подчеркнул синоптик.