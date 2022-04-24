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1 час назад

Собянин рассказал об открытии летней навигации на Москве-реке

Вечерняя Москваиещё 6

Церемония открытия летней навигации на Москве-реке прошла на Северном речном вокзале. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 24 апреля.

Собянин рассказал об открытии летней навигации на Москве-реке
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ruМихаил Колобаев / stroi.mos.ru

По его словам, Северный речной вокзал в прошлом году посетили два миллиона человек. С причалов вокзала отправили более 700 тысяч пассажиров круизного и прогулочного флота, а переправой до причала в Захаркове воспользовалось больше 50 тысяч человек.

В новом сезоне на вокзал причалят 100круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России. Кроме того, на территории Северного речного вокзала можно посетить музей, арендовать велосипеды и электросамокаты, а также провести время всей семьей, написал мэр в своем Telegram-канале.

— В ближайшее время запустим также регулярные речные маршруты «Фили — Киевский вокзал» и «Печатники — Автозаводский мост». На регулярных маршрутах будут работать инновационные электрические суда российского производства, — рассказал Собянин.

В четверг, 21 апреля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил о завершении подготовки причалов и набережных Москвы к началу навигации.

По его словам, рабочие заменили старые причальные отбойники, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, а также обновили разметку линий ограничения и указателей движения на посадку и высадку.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
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