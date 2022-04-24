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1 час назад

Массовая драка около ЖК в Новой Москве попала на видео

Александр Кузьмин

Массовая драка около ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве попала на видео. Ролик выложили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что в ходе потасовки двое избивают ногами лежащего на земле мужчину. Всего в драке участвовало менее 10 человек. Находившаяся на улице женщина пыталась разнять конфликтующих и призвать их к порядку.

Источник сообщил, что драка произошла около питейного заведения. На место прибыли правоохранители, нескольких участников конфликта отвезли в отделение полиции.

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