На ВДНХ к маю распустится около 1,5 млн цветов

Около 1,5 млн цветов распустится на территории ВДНХ в Москве к началу мая. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

"К началу мая на ВДНХ распустится около 1,5 млн луковичных цветов. Среди них полмиллиона тюльпанов 65 сортов, сциллы, нарциссы и рябчики. В общей сложности цветы займут более 1,7 га территории выставки. Больше всего их будет на Центральной аллее", - говорится в сообщении.

Самое раннее цветение - у тюльпанов сорта "шоувиннер" и его гибридов. Ими можно будет полюбоваться около памятника В.И. Ленину перед павильоном №1 "Центральный". Вокруг 14 фонтанов аллеи распустятся белые тюльпаны "хакун" и белые нарциссы с солнечной сердцевиной.

"У "Москвариума" вырастут розовые тюльпаны ("джамбо пинк"), в Рязанском сквере - красные ("абба"), около фонтана "Дружба народов" - яркие оранжевые клумбы с "принцессой ирен", а в парке "Останкино" гости увидят сиреневые ("перпл прайд") и темно-бордовые ("блэк хиро"), - говорится в сообщении.