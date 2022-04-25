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1 час назад

Площадки для катания на скейтах оборудованы в 16 зонах отдыха Москвы

РИА Недвижимостьиещё 1

Бесплатные площадки для катания на скейтах, самокатах, роликах и трюковых оборудованы в 16 зонах отдыха в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

Площадки для катания на скейтах оборудованы в 16 зонах отдыха
Фото: ТАССТАСС

"В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, открылся скейт-сезон. Покататься на скейтбордах, роликах, BMX-велосипедах (разновидность трюкового велосипеда) и самокатах можно в 16 зонах отдыха, таких как парки "Сокольники", "Митино", "Красная Пресня", Перовский парк, Парк Горького и других. Большинство площадок можно посещать круглосуточно, они хорошо освещены", - говорится в сообщении.

В числе самых популярных у горожан мест для катания называются парк имени Лужкова, парк у Джамгаровского пруда, Парк Горького, парк "Митино", парк в "Сокольниках".

"На всех скейт-площадках необходимо соблюдать правила безопасности. Катание возможно при наличии специального спортивного инвентаря и только в шлемах, наколенниках и налокотниках. С подробными правилами безопасности можно ознакомиться на информационных стендах скейт-парков", - добавляется в сообщении.

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