Благодатный огонь прибыл в Москву из Иерусалима

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу, накануне Пасхи, в Кувуклии - часовне в центре храма Гроба Господня. Глава делегации ФАП, председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин присутствовал на торжественной церемонии и зажег от Благодатного огня лампаду.

Теперь огонь будет доставлен на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также еще в несколько храмов Москвы и ближайшего Подмосковья. На встречу Благодатного огня в аэропорт прибыли также представители различных епархий Русской православной церкви, которые затем отвезут его в регионы.