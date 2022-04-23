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35 минут назад

Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла с Благодатным огнем в Москву

ТАССиещё 1

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), вылетевший из Израиля с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, приземлился в аэропорту Внуково-3, передает корреспондент ТАСС.

Благодатный огонь прибыл в Москву из Иерусалима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу, накануне Пасхи, в Кувуклии - часовне в центре храма Гроба Господня. Глава делегации ФАП, председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин присутствовал на торжественной церемонии и зажег от Благодатного огня лампаду.

Теперь огонь будет доставлен на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также еще в несколько храмов Москвы и ближайшего Подмосковья. На встречу Благодатного огня в аэропорт прибыли также представители различных епархий Русской православной церкви, которые затем отвезут его в регионы.

Новости Москвы,Владимир Якунин,Иисус Христос,Международный аэропорт Внуково,РПЦ,
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