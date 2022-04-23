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22 минуты назад

Москвичи вспомнили атмосферу Арбата 1980-х годов

Мослента

Фотография пешеходной улицы Арбат конца 1980-х годов натолкнула пользователей сети на воспоминания о тех временах. Снимок выложили в группу «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Москвичи вспомнили атмосферу Арбата 1980-х годов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие комментаторы признались, что раньше Арбат казался им уютнее. Тогда на пешеходной части можно было в большом количестве увидеть уличных художников и музыкантов. Какое-то время Арбат был местом сбора неформальной молодежи.

«1975-й, мне 14, и мы там зависали с панками и хиппи. Сумки шили, как у хиппи, и тушью разрисовывали, а потом под утюг. А 90-е: стена Цоя, брейк-данс, художники...» — вспомнила одна из пользовательниц. Кто-то заявил, что нынешний Арбат «лишился своей прелести».

С такой позицией согласились не все. По мнению одного из участников дискуссии, знаменитая пешеходная улица никогда не была уютной и ассоциировалась у него с «лубочностью». Другая пользовательница возразила, что раньше Арбат выглядел хуже, но сейчас преобразился. «Красивая старая улица. Чистая и ухоженная, без балагана в виде художников и музыкантов-самоучек», — написала женщина.

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