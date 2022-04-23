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26 минут назад

Москвичей предупредили о заморозках

Елена Прошина

В Москву и Подмосковье в конце апреля вернутся заморозки. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Москвичей предупредили о заморозках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Апрель в столичном регионе оправдывает долгосрочные прогнозы, обещавшие недостаток тепла и изобилие влаги. На текущий момент средняя температура воздуха с начала месяца более чем на градус отстаёт от нормы, а осадков уже выпало больше положенного (136% от нормы)», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что с воскресенья, 24 апреля, и до среды, 27 апреля, будет дождливо, но днем температура может достигать 19 градусов тепла. Ночью ожидается 4-9 градусов тепла.

В ночь на четверг, 28 апреля, в столичный регион вернутся ночные заморозки. Температура местами опустится до минус 4 градусов. Холодная погода ожидается в Москве и Подмосковье по 3 мая включительно.

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