Москвичей предупредили о заморозках

В Москву и Подмосковье в конце апреля вернутся заморозки. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«Апрель в столичном регионе оправдывает долгосрочные прогнозы, обещавшие недостаток тепла и изобилие влаги. На текущий момент средняя температура воздуха с начала месяца более чем на градус отстаёт от нормы, а осадков уже выпало больше положенного (136% от нормы)», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что с воскресенья, 24 апреля, и до среды, 27 апреля, будет дождливо, но днем температура может достигать 19 градусов тепла. Ночью ожидается 4-9 градусов тепла.
В ночь на четверг, 28 апреля, в столичный регион вернутся ночные заморозки. Температура местами опустится до минус 4 градусов. Холодная погода ожидается в Москве и Подмосковье по 3 мая включительно.