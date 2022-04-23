Москвичей предупредили о заморозках

«Апрель в столичном регионе оправдывает долгосрочные прогнозы, обещавшие недостаток тепла и изобилие влаги. На текущий момент средняя температура воздуха с начала месяца более чем на градус отстаёт от нормы, а осадков уже выпало больше положенного (136% от нормы)», - говорится в сообщении.