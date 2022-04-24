Скейт-сезон открылся в столичных парках

Специальные бесплатные площадки для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах оборудованы в 16 зонах отдыха в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, открылся скейт-сезон. Покататься на скейтбордах, роликах, BMX-велосипедах (разновидность трюкового велосипеда) и самокатах можно в 16 зонах отдыха, таких как парки «Сокольники», «Митино», «Красная Пресня», Перовский парк, Парк Горького и других. Большинство площадок можно посещать круглосуточно, они хорошо освещены», - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что одно из самых популярных у горожан мест для катания находится в парке имени Лужкова. Роллердром построен полностью из бетона и подходит как для начинающих райдеров и скейтеров, так и для профессиональных спортсменов. А в парке у Джамгаровского пруда расположена многофункциональная зона для катания на самокатах, скейтбордах и роликах. Помимо этого в Парке Горького работает круглосуточный скейт-парк, площадка с бетонным покрытием особенно хорошо подходит для катания на досках и BMX-велосипедах.

В свою очередь в ландшафтном парке «Митино» установлены грайнд-боксы для выполнения трюков со скольжением, а также рейлы и различные типы фан-боксов. В парке «Сокольники» площадка разделена на две зоны: одна из них под навесом, другая под открытым небом.

Кроме того, спортсменов и любителей ждет функциональная скейт-зона Ferma в Петровском парке. Территория разделена на участки, которые отличаются размерами фигур - чем она меньше, тем легче выполнять трюки. А в парке «Красная Пресня» площадка естественным образом вписана в природный ландшафт, ее возвышенности и склоны имитируют окружающую местность. Также для спортсменов установлены шесть трамплинов, разгонки, мини-рампы, бэнк и другие фигуры для выполнения прыжков и трюков.