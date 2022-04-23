Москвичам пообещали потепление с небольшими осадками

«Сегодня погоду в столице будет определять передняя часть циклона, центр которого расположен над Белоруссией. Погода преимущественно облачная, местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 13-15 градусов и плюс 11-16 будет в Подмосковье», — сообщил Леус.