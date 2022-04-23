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1 час назад

Москвичам пообещали потепление с небольшими осадками

Мослента

Потепление до плюс 15 градусов, небольшие осадки и облачность прогнозируют в Москве в субботу, 23 апреля. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москвичам пообещали потепление с небольшими осадками
Фото: Виталий Смольников / КоммерсантъВиталий Смольников / Коммерсантъ

«Сегодня погоду в столице будет определять передняя часть циклона, центр которого расположен над Белоруссией. Погода преимущественно облачная, местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 13-15 градусов и плюс 11-16 будет в Подмосковье», — сообщил Леус.

Кроме того, ожидается юго-восточный ветер от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы потепление до 16 градусов на Пасху.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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