Промывка с шампунем дорог и тротуаров началась в Москве

В столице во второй раз после зимы приступили к промывке дорог с шампунем. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», - рассказал Петр Бирюков.

Он уточнил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена промывка водой. В недоступных для техники местах комплексные бригады работников коммунальных служб выполнят промывку вручную.