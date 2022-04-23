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52 минуты назад

Промывка с шампунем дорог и тротуаров началась в Москве

Агентство «Москва»

В столице во второй раз после зимы приступили к промывке дорог с шампунем. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Промывка с шампунем дорог и тротуаров началась в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», - рассказал Петр Бирюков.

Он уточнил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена промывка водой. В недоступных для техники местах комплексные бригады работников коммунальных служб выполнят промывку вручную.

Петр Бирюков подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется при проведении работ, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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