Начался прием заявок на участие в Московской неделе моды

Первая Московская неделя моды пройдет в столице с 21 по 26 июня в парке «Зарядье». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Участников и гостей ждут не только показы, но и деловая программа, призванная расширить профессиональные контакты среди представителей отрасли. Бесплатно присоединиться к Московской неделе моды смогут свыше 120 российских дизайнеров и брендов. Сегодня начался прием заявок, он продлится до 15 мая.