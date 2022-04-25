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34 минуты назад

Начался прием заявок на участие в Московской неделе моды

Mos.ruиещё 1

Первая Московская неделя моды пройдет в столице с 21 по 26 июня в парке «Зарядье». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Участников и гостей ждут не только показы, но и деловая программа, призванная расширить профессиональные контакты среди представителей отрасли. Бесплатно присоединиться к Московской неделе моды смогут свыше 120 российских дизайнеров и брендов. Сегодня начался прием заявок, он продлится до 15 мая.

Начался прием заявок на участие в Московской неделе моды
Фото: mos.rumos.ru

«В парке “Зарядье” во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Еще около 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнеров по бизнесу», — отметила Наталья Сергунина.

Заявки принимаются от дизайнеров и представителей брендов, которые создают авторские коллекции одежды и аксессуаров. С условиями можно ознакомиться на официальном сайте Московской недели моды. Полный состав участников и расписание показов определит экспертный совет.

«Деловая программа, включающая в себя сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы, посвящена вызовам и возможностям в новых реалиях. Более 30 ведущих спикеров вместе с профессионалами отрасли и широкой аудиторией обсудят актуальные вопросы, стоящие перед бизнесом», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Москвичи и гости столицы смогут посетить часть показов, открытый маркет дизайнерских брендов, а также мероприятия деловой программы.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
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