Москвичи вспомнили главные легенды заброшенной больницы

Заброшенная Ховринская больница, пустовавшая около 30 лет и снесенная в 2018 году, всегда собирала вокруг себя много легенд. Нескоторые из них вспомнили жители Москвы в группе «ВКонтакте» MOSCOW XXI.

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Главная из них — о телах самоубийц, кторые в недостроенном здании находили чуть ли не раз в неделю, особенно в 90-е годы. По словам комментаторов, люди, якобы, сбрасывались с высоких этажей, кидались в лифтовые шахты или умирали в руинах от передозировки наркотиками. И там часто находили кости, что тоже прибавляло негатива репутации этого места.

Москвичи в комментариях напомнили еще о двух легендах больницы. По одной из них, преступник убил женщину в стенах здания, по другой — неизвестные замуровали несколько сатанистов в подвале. Однако, ни одна из версий не нашла официального подтверждения.

Один из москвичей под постом развеял мифы об опасности Ховринской больницы. По его словам, большинство легенд было придумано школьниками, которые часто лазили по заброшенному зданию. Кроме того, до сноса объекта, там много лет дежурила охрана, которая не пропускала на высотку людей. «Остальное байки. Которые никакими внятными источниками не подкреплены. И сильно меняются от того, кто о них рассказывает», — заключил житель столицы.