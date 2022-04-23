Раскрыта история первого визита Фиделя Кастро в Москву

В 2022 году комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поддержала идею установки памятника многолетнему главе Кубы Фиделю Кастро. В честь этого «Мослента» раскрывает историю первого визита в Москву председателя Совета министров Кубы.

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Кастро посетил столицу Советского Союза в апреле 1963 года в рамках его большой поездки по стране. Сначала он прилетел в Мурманск, откуда уже направился в Москву. В тот день в аэропорту Шереметьево Команданте с широкими улыбками встретили советские лидеры Никита Хрущев и Леонид Брежнев. А космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов придали встрече «космический» оттенок.

Тогда Кастро предложили жить в Кремле, что было высшей степенью уважения и гостеприимства. «Мослента» напоминает, что кубинский лидер пользовался у жителей Советского Союза большой популярностью, а в народе его называли просто Федей.