Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в 18 парках Москвы

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на этот раз не только на 23 городских фестивальных площадках, но и в 18 парках столицы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"Помимо 23 фестивальных площадок в центре и городских округах Москвы, "Пасхальный дар" разместится в 18 столичных парках", - сказал Немерюк.

Так, ярмарочная торговля и фестивальные активности разместятся в парках "Эрмитаж", "Сокольники", "Таганский", "Красная Пресня", "Бабушкинский", "Фили", "Северное Тушино", "Кузьминки", "Лианозовский", "Перовский", по Ангарской улице, а также усадьбе Воронцово, парке им. Горького, Гончаровском и Измайловском парках, парке 50-летия Октября, ландшафтном парке Митино, саду культуры и отдыха им. Баумана.