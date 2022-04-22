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1 час назад

Пасхальную программу с мастер-классами проведут для гостей ВДНХ

Москва24иещё 2

ВДНХ приглашает горожан принять участие в пасхальной программе, которая пройдет с 23 по 29 апреля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для гостей ВДНХ проведут пасхальную программу с мастер-классами
Фото: ТАССТАСС

"Пасхальная программа включает события для всей семьи. Посетителей ВДНХ ждут интересные экскурсии и квесты, а еще тематические игры и мастер-классы. Участники узнают историю праздника, научатся делать украшения для дома и сладкие сувениры", – отметила Сергунина.

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Так, 23 апреля в 15:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет мастер-класс "Роспись имбирных пряников глазурью на Пасху". Принять участие в нем могут дети от трех лет и взрослые. Мастера предоставят всем желающим необходимые материалы и продемонстрируют пример красивого оформления. Готовый пряник можно забрать с собой. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Кроме того, 23 и 24 апреля с 15:00 до 17:00 будут проходить мастер-классы по созданию декора в художественной студии. Гости мероприятия смогут расписать игрушки для украшения пасхальных деревьев. Записаться на мастер-класс и узнать подробности можно по телефону 8 (977) 165-85-76.

Также в эти выходные детей и их родителей ждут в семейном образовательном комплексе, на базе которого проживают домашние животные. Для гостей подготовили насыщенную программу. В частности, с 11:00 до 18:30 все желающие смогут принять участие в игре "Поиск пасхальных яиц", а в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 будет проходить квест "Пасхальные заботы". Помимо этого, с 11:00 до 18:00 каждые полчаса будут проводиться тематические мастер-классы по оформлению праздничных украшений. Все подробности доступны на сайте образовательного центра.

Еще один мастер-класс для москвичей подготовлен экоцентром "Пчеловодство". Он пройдет 29 апреля в 15:00. Участникам мастер-класса "Пасхальная роспись деревянных сот" предложат изготовить собственное пасхальное украшение. Для посещения мероприятия потребуется предварительная запись. Оставить заявку можно по телефону 8 (495) 966-09-22.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 23 апреля в Москве откроется седьмой фестиваль "Пасхальный дар". Всю неделю для москвичей будут работать 23 фестивальные площадки в центральном и других округах столицы. На каждой площадке будут расположены "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных различных некоммерческих организаций и исполнить одно из них.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Сергей Собянин,ВДНХ,
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