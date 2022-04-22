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54 минуты назад

Сумеречную бородатую неясыть показали на видео в Московском зоопарке

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть – уникальный представитель сов, который охотится преимущественно в сумеречное время суток.

До своего переезда в столичный зоосад неясыть жила в квартире у кипера, однако со временем для комфортного существования ей потребовалось больше места.

«Сова с детства росла у кипера, который ее выходил. Она – из по-настоящему спасенных совят. К сожалению, нельзя было вернуть в природу сразу, а выхаживание было долгим. В результате птица привыкла к людям – и выпускать ее было просто опасно. Несколько лет сова жила в квартире, однако из-за некоторых обстоятельств ей не стало хватать места для комфортной жизни. Поэтому она переселилась на совиную территорию Фауны России – не расставаясь с любимым кипером», – отмечается в сообщении на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».

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