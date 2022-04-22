«Сова с детства росла у кипера, который ее выходил. Она – из по-настоящему спасенных совят. К сожалению, нельзя было вернуть в природу сразу, а выхаживание было долгим. В результате птица привыкла к людям – и выпускать ее было просто опасно. Несколько лет сова жила в квартире, однако из-за некоторых обстоятельств ей не стало хватать места для комфортной жизни. Поэтому она переселилась на совиную территорию Фауны России – не расставаясь с любимым кипером», – отмечается в сообщении на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».