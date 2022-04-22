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21 минуту назад

Танки на Садовом кольце в Москве сняли на видео

Рамблер

В Москве идет подготовка к предстоящему параду в честь Дня Победы. В центре столицы заметили военную технику. Колонну танков сняли на видео на Садовом кольце. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Москва 24».

«Танки на Садовом кольце! Москва готовится к Параду Победы. Военную технику из Алабино передислоцируют на временную площадку в Печатниках», – говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что специалисты занимаются проверкой технического состояния мостов, эстакад, а также пешеходных и транспортных тоннелей перед проходом военизированных колонн. Это традиционное обследование маршрута военной техники перед торжественным мероприятием.

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