Танки на Садовом кольце в Москве сняли на видео

В Москве идет подготовка к предстоящему параду в честь Дня Победы. В центре столицы заметили военную технику. Колонну танков сняли на видео на Садовом кольце. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Москва 24».
«Танки на Садовом кольце! Москва готовится к Параду Победы. Военную технику из Алабино передислоцируют на временную площадку в Печатниках», – говорится в сообщении канала.
Ранее сообщалось, что специалисты занимаются проверкой технического состояния мостов, эстакад, а также пешеходных и транспортных тоннелей перед проходом военизированных колонн. Это традиционное обследование маршрута военной техники перед торжественным мероприятием.