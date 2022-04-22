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1 час назад

В Москве возобновляется проведение фестивалей без ковидных ограничений

Мир24иещё 8

Проведение фестивалей возобновляется без коронавирусных ограничений в Москве впервые за два года, сообщил в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин представил основные проекты фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства МосквыМаксим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

«Наконец-то после вынужденного перерыва 2020-2021 годов главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций», – написал градоначальник.

Первым в период с 23 по 28 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Для москвичей и гостей столицы будут работать 23 фестивальные площадки. Горожанам покажут театральные поста­новки, выступления детских коллективов, а также можно будет принять участие в играх и мастер-классах.

В мае будет проходить фестиваль «Московская весна», который, по словам Собянина, станет украшением майских праздников.

Ранее стало известно, что мэр столицы одобрил проведение первой Московской недели моды. Показы именитых дизайнеров пройдут в парке Зарядье в июне.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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