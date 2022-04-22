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2 часа назад

В офисах "Мои документы" помогут напечатать портрет к шествию "Бессмертного полка"

ТАССиещё 7

Портрет героя семьи к шествию "Бессмертного полка" в Москве помогут напечатать в центре госуслуг "Мои документы". Кроме того, фотографии отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мои документы» помогут напечатать портрет к шествию «Бессмертного полка»
Фото: Портал мэра и правительства МосквыПортал мэра и правительства Москвы

"Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" помогут москвичам составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию "Бессмертного полка" 9 мая. Увековечить память о ветеранах также можно не выходя из дома - самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва". После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи", - говорится в сообщении.

Проект "Бессмертный полк. Москва" реализуется в офисах "Мои документы" с 2015 года. Сейчас в книге памяти хранится более 200 тыс. историй об участниках Великой Отечественной. Чтобы принять участие в проекте, нужно принести фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Оригиналы сразу же вернут владельцам.

Центры "Мои документы" открыты в каждом районе Москвы. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

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