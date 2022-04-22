Москва сократила сроки подготовки документов для сделок с недвижимостью

"В Москве ведется большая работа по поддержке горожан и бизнеса. Это не только меры экономической помощи, но и упрощение процедур, связанных с государственными услугами, сбором документов, получением разрешений. Недавно Правительства Москвы пересмотрело процесс согласования перепланировок, в том числе для розничного бизнеса. Сегодня мы решили упростить и ускорить получение самых популярных документов БТИ - поэтажных планов и экспликаций. Благодаря сокращению сроков оформления документов и отмене учета даты последнего обследования объектов любые сделки с недвижимостью - например, продажа жилья, получение ипотеки или осуществление перепланировки - будут проходить для москвичей гораздо быстрее и проще", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.