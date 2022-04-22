Москва сократила сроки подготовки документов для сделок с недвижимостью

Срок подготовки документов для оформления ипотеки и сделок с имуществом сократился в Москве, теперь подготовка поэтажного плана объектов недвижимости и экспликации займет пять рабочих дней, сообщается на сайте мэра столицы.
"В Москве сократили сроки подготовки поэтажного плана объектов недвижимости и пояснительного дополнения (экспликации) к нему. Теперь эта процедура занимает не 10, а пять рабочих дней. Документы определяют технические параметры помещения и используются при совершении имущественных сделок, выполнении перепланировки и оформлении ипотеки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получить документы по новым правилам могут владельцы квартир и нежилых помещений площадью до 250 квадратных метров. Для них будет действовать фиксированная цена. Подчеркивается, что нововведение существенно упростит получение документов технического учета, а собственники сэкономят время и деньги.
"В Москве ведется большая работа по поддержке горожан и бизнеса. Это не только меры экономической помощи, но и упрощение процедур, связанных с государственными услугами, сбором документов, получением разрешений. Недавно Правительства Москвы пересмотрело процесс согласования перепланировок, в том числе для розничного бизнеса. Сегодня мы решили упростить и ускорить получение самых популярных документов БТИ - поэтажных планов и экспликаций. Благодаря сокращению сроков оформления документов и отмене учета даты последнего обследования объектов любые сделки с недвижимостью - например, продажа жилья, получение ипотеки или осуществление перепланировки - будут проходить для москвичей гораздо быстрее и проще", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.
Также уточняется, что с начала этого года жители и организации Москвы заказали поэтажный план и экспликацию более 30 тысяч раз.