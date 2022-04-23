Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду 23 апреля

В субботу, 23 апреля, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что комфортная для большинства людей погода ожидается в столичном регионе. Основные метеопараметры в пределах нормы, атмосферное давление меняется незначительно. Даже на людей метеозависимых такая погода не оказывает негативного влияния.

Но не стоит забывать о том, что организм весной ослаблен. Могут напомнить о себе слабость, усталость. Часто снижается физическая активность. Некоторую разбитость в весенний период отмечают и вполне здоровые люди. Рекомендуется поддержать организм витаминами, больше отдыхать, находить время для занятий физкультурой. Полезны и прогулки на свежем воздухе, желательно, в парках и скверах.